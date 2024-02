Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Weißer Kastenwagen gestohlen

Hückeswagen (ots)

Zwischen 16 Uhr am 16. Februar und 7.30 Uhr am Mittwoch (21. Februar) haben Unbekannte einen weißen Kleintransporter vom Typ Peugeot Boxer gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen SU-R 1317 parkte im Tatzeitraum in der Röntgenstraße in Hückeswagen-Scheideweg.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

