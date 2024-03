POL-K: 240306-2-BAB/REK/K Zwei Auffahrunfälle auf der BAB 1 - Drei Schwerverletzte

Köln (ots) - Am Montagabend (4. März) gegen 20 Uhr hat ein derzeit Flüchtiger an der Straße "Weserpromenade" in Chorweiler einem 43 Jahre alten Kölner eine Stichverletzung am Oberkörper zugefügt. Eingesetzte Polizeikräfte stellten am Tatort nahe der S-Bahn-Haltestelle Chorweiler-Nord ein Einhandmesser sicher. Das Kriminalkommissariat 11 sucht Zeugen. Anwohner ...

