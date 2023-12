Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zweifache Unfallflucht bei Schneeglätte

Kastellaun (ots)

Am gestrigen Montag, 03.12.2023 kam es in Kastellaun im Zeitraum von 13.30 bis ca. 14.30 Uhr auf schneeglatten Straßen zu zwei Verkehrsunfällen mit anschließender Unfallflucht. Der erste Unfall ereignete sich in der Raiffeisenstraße, der Zweite in Höhe des Lidl-Marktes. In beiden Fällen handelt es sich nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen um denselben Fahrer mit seinem dunkelfarbigen SUV/Pickup und auffälligen gelben, quadratischen Kennzeichen. Die Polizei Simmern fragt jetzt nicht nur nach Augenzeugen der beiden Unfallhergänge sondern bittet in erster Linie Hinweise zu dem recht auffälligen Fahrzeug samt Fahrer.

