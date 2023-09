POL-PDTR: Pkw-Brand

Merschbach (ots) - In der Nacht vom Samstag, 23.09.2023 auf Sonntag, 24.09.2023 wurde in der Zeit zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr eine Pylone, welche an der Straße gegenüberliegend von dem Anwesen Ortsstraße 3a stand, von einem bislang unbekannten Täter entwendet. Die Polizeiinspektion Morbach fragt: Wer hat das Tatgeschehen beobachtet, bzw. hat während des Tatzeitraums eine Person oder Personen wahrgenommen, die sich in diesem Bereich aufgehalten und in verdächtiger ...

mehr