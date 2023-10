POL-WAF: Beckum. Diebstahl von Grundstück

Warendorf (ots) - Eine stationäre Behandlung im Krankenhaus ist die Folge eines Hundebisses in Beckum - Halter und Hund sind bisher unbekannt. Eine 38-jährige Frau aus Lippetal war bereits am Mittwoch (27.09.2023, 16.30 Uhr) an der Straße Höckmerlau in der Nähe zur Enniger Straße spazieren, als plötzlich von hinten ein Hund angerannt kam. Als sie sich umdrehte, sprang das Tier sie an und biss zu. Die Frau fing an ...

