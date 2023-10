Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Von Hund gebissen

Warendorf (ots)

Eine stationäre Behandlung im Krankenhaus ist die Folge eines Hundebisses in Beckum - Halter und Hund sind bisher unbekannt.

Eine 38-jährige Frau aus Lippetal war bereits am Mittwoch (27.09.2023, 16.30 Uhr) an der Straße Höckmerlau in der Nähe zur Enniger Straße spazieren, als plötzlich von hinten ein Hund angerannt kam. Als sie sich umdrehte, sprang das Tier sie an und biss zu. Die Frau fing an zu schreien und wegzurennen - der Hund ließ daraufhin von ihr ab.

Eine Zeugin sah die 38-Jährige an der Enniger Straße und brachte sie umgehend in ein Krankenhaus. Hier stellte sich die Verletzung als so schwer heraus, dass sie zunächst stationär aufgenommen werden musste.

Der Hund war 30 bis 40 cm groß und hatte schwarzes Haariges Fell.

Wir bitten den Besitzer des Tieres oder weitere Zeugen des Vorfalls sich bei der Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell