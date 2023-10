POL-WAF: Beckum. Einbrüche und Diebstahl

Warendorf (ots) - Ein schwarzer Daimler-Chrysler ist am Freitagabend (29.09.2023) in Ahlen angefahren und linksseitig beschädigt worden. Das Auto stand zwischen 20.00 Uhr am Freitag und Samstag (30.09.2023, 20.30 Uhr) auf dem Parkplatz eines Innenhofes an der Rottmannstraße in Nähe einer Shisha Bar. Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

