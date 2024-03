Polizei Köln

POL-K: 240307-4-K Zeugensuche nach mutmaßlicher Unfallflucht - Fußgänger verletzt

Köln (ots)

Am Mittwochabend (6. März) soll ein 14 Jahre alter Junge in Köln-Höhenberg an der Kreuzung Olpener Straße/ Burgstraße vor dem dortigen Kiosk an einer "roten" Fußgängerampel von einem weißen Kleinwagen angefahren worden sein. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Nach aktuellen Erkenntnissen soll die etwa Anfang 30 Jahre alte, dunkelblonde Autofahrerin erst weitergefahren sein, nachdem sie den 14-Jährigen mehrfach nach seinem Wohlbefinden gefragt hatte und er versichert haben soll, keine Verletzungen davongetragen zu haben.

Zuhause stellte sich dann heraus, dass er Kopfverletzungen erlitten hatte. Seine Mutter brachte ihn in ein Krankenhaus.

Die gesuchte Autofahrerin sowie Zeugen, die den Unfall gegen 20 Uhr beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de an die Polizei zu wenden. (nc/as)

