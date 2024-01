Lübeck (ots) - Der Aufenthaltsort des seit dem 16.01.2023 vermissten Lübeckers ist ermittelt worden. Der Mann hält sich derzeit in einer entsprechenden Klinik in Hamburg auf. @Medienvertreter: Die Fahndung kann gelöscht werden. Wir bitten, das übersandte Bildmaterial aus den Online-Auftritten zu entfernen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Lübeck ...

