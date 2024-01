Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Brandausbruch in Mehrfamilienhaus

Aalen (ots)

Am Sonntagmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Neustadter Hauptstraße zum Brandausbruch. Gegen 13 Uhr wurden die Rettungskräfte über die Flammen im Keller des Gebäudes informiert. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit insgesamt 70 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer letztlich löschen. Nach bisherigem Kenntnisstand erlitten fünf Bewohner des Mehrfamilienhauses eine Rauchgasintoxikation, zudem wurde ein Feuerwehrmann im Einsatz leicht verletzt. Am Gebäude sowie an einem neben dem Haus geparkten Porsche, der ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde und Feuer fing, entstand Sachschaden in Höhe von rund 300.000 Euro. Die Waiblinger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und prüft in diesem Zusammenhang, ob möglicherweise eine vergessene Kerze brandursächlich gewesen sein könnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell