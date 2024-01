POL-AA: Ostalbkreis: Kind bei Unfall schwer verletzt

Aalen (ots) - Gem. Gerabronn - Oberweiler: Vorfahrt missachtet Am Freitag gegen 17:10 Uhr befuhr ein 47-Jähriger die Landesstraße 1036 von Langenburg in Richtung Oberweiler mit seinem PKW VW Polo. An der Einmündung der Landesstraße 1037 bei Oberweiler missachtete er die Vorfahrt eines PKW VW Touran, der von einem 60-Jährigen gelenkt wurde. Durch den anschließenden Verkehrsunfall entstand ein Schaden von etwa 15.000 ...

mehr