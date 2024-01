Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

BAB 7, Gem. Fichtenau: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Am Freitag gegen 13:25 Uhr befuhr ein 57-Jähriger die BAB 7 mit seinem PKW Ford zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl / Fichtenau in Richtung Würzburg. Aufgrund einer Verkehrsstockung, infolge des hohen Verkehrsaufkommens, musste er stark abbremsen, was die ihm nachfolgende 21-jährige Fahrerin eines PKW Mazda offenbar zu spät erkannte. Die 21-Jährige fuhr auf den PKW des 57-Jährigen auf, wodurch sein PKW gegen die Mittelleitplanke geschoben wurde. Bei dem Unfall erlitten die 21-Jährige und ihre Beifahrerin jeweils leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beträgt etwa 15.000 Euro.

Essingen: Unfall im Kreisverkehr

Am Freitag gegen 22:20 Uhr befuhr eine 53-Jährige den Kreisverkehr Bahnhofstraße / Heerweg mit ihrem PKW VW. Ein 64-Jähriger fuhr von der Bahnhofstraße, aus Richtung B 29 kommend, mit seinem PKW Toyota in den Kreisverkehr ein, und missachtete dabei die Vorfahrt der 53-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro entstand.

Ellwangen: Hohen Sachschaden verursacht und geflüchtet

Am Freitag gegen 20:00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Autofahrer die Friedhofstraße in Richtung Stadtmitte und prallte kurz vor dem St.-Wolfgang-Friedhof aus unbekannter Ursache gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW Skoda. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der geparkte PKW Skoda ist nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die bisherigen Ermittlungen zum Unfallverursacher ergaben, dass es sich bei dem gesuchten PKW um einen 5er-BMW der Baureihe E60 gehandelt haben dürfte. Es ist davon auszugehen, dass auch dieser erhebliche Unfallbeschädigungen aufweist. Personen, die Hinweise zu dem gesuchten PKW BMW geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/9300 in Verbindung zu setzen.

