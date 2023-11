Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Ehrenkirchen: Unfallflucht in der Ortsmitte - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald - Ehrenkirchen: Zu einer Unfallflucht in der Staufener Straße in Ehrenkirchen kam es bereits am Mittwoch, 15.11.2023, gegen 11:40 Uhr.

Dabei streifte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten Pkw auf dem Parkplatz vor der dortigen Apotheke und entfernte sich im Anschluss vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen sowie der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freiburg (Tel. 0761 882-3100) in Verbindung zu setzen.

