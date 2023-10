Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Diebe haben am Samstag (21.10.2023) oder Sonntag (22.10.2023) an der Libanonstraße ein Pedelec gestohlen. Die 57 Jahre alte Besitzerin stellte ihr schwarzes Pedelec der Marke Raymon am Samstag, gegen 16.00 Uhr an einem Metallständer auf Höhe der Hausnummer 21 ab, nahm den Akku heraus und sicherte es mit einem Faltschloss. Als sie am Sonntag, gegen 09.30 Uhr, zurückkam, war das Fahrrad samt Faltschloss weg. Der Wert des Fahrrades beträgt rund 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell