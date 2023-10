POL-S: Nach Fahrzeugrennen geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Aus unbekannter Ursache ist am Sonntagabend (22.10.2023) in einer Sauna an der Solitudestraße ein Feuer ausgebrochen. Zeugen entdeckten den Brand kurz nach 18.30 Uhr und wählten den Notruf. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten die Flammen bereits auf ein Gewächshaus übergegriffen. Zeugen sahen bei Brandausbruch drei Personen in der Nähe, ob sie mit dem Brand in Verbindung stehen, ist ...

