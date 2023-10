Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 38-Jähriger belästigt Jungen in der Stadtbahn sexuell - Zeugen und Geschädigter gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 38 Jahre alter Mann hat am Samstagnachmittag (21.10.2023) einen unbekannten Jungen in der U13 sexuell belästigt. Ein 21 Jahre alter Fahrgast beobachtete, wie der Tatverdächtige gegen 14.35 Uhr in der U13 zwischen Bahnhof Feuerbach und Wilhelm-Geiger-Platz den Jungen im Intimbereich anfasste. Als sich der Zeuge deshalb zu den beiden setzte, stieg der 38-Jährige am Wilhelm-Geiger-Platz aus. Der 21-Jährige folgte dem Tatverdächtigen und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen den 38-Jährigen daraufhin vorläufig fest, den Jungen trafen sie nicht mehr an. Der Junge soll etwa 13 bis 16 Jahre alt sein und rotbraune Haare haben. Er trug ein T-Shirt und eine khakifarbene Hose. Die Beamten setzten den Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß. Zeugen und insbesondere der Junge werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

