POL-S: 39-jährigen Passanten ausgeraubt- Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Unbekannte haben am späten Samstagabend (21.10.2023) einen 39 Jahre alten Mann in der Jakobstraße ausgeraubt. Die beiden Täter näherten sich zwischen 23.00 Uhr und 23.20 Uhr dem 39-Jährigen und baten ihn um eine Zigarette. Als dieser der Bitte nachkommen wollte, stieß einer der Männer den 39-Jährigen von hinten und nahm den Geldbeutel mit rund 90 Euro Bargeld aus seiner Hosentasche. Die beiden Männer flüchteten daraufhin mit der Beute in unbekannte Richtung. Einer der Männer war zirka 170 Zentimeter groß, rund 80 Kilogramm schwer und trug eine schwarze Jacke. Sein Komplize war etwa 160 Zentimeter groß, 50 Kilogramm schwer, hatte lange schwarze Haare und war mit einem weißen Pullover bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich beim Raubdezernat unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

