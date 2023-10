Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer ist am Samstagabend (21.10.2023) gegen einen an der Kornbergstraße geparkten Skoda gefahren und im Anschluss davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unbekannte fuhr gegen 18.20 Uhr auf der Kornbergstraße in Richtung Falkertstraße, dabei kam er aus unbekanntem Grund auf die Gegenspur, kollidierte mit einem ordnungsgemäß geparkten Skoda und stürzte. Anschließend flüchtete er zu Fuß über die Falkertstraße in die Traubenstraße. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Unbekannte war 20 bis 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatte gebräunte Haut. Er trug seine langen schwarzen Haare in einem Zopf und sprach gebrochenes Deutsch. Er war mit einer weißen langen Sporthose, einer schwarzen Jacke und einer auffälligen Sonnenbrille mit rotem Rahmen bekleidet. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell