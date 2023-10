Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einsatzgeschehen am vergangenen Wochenende

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Die Polizei war am vergangenen Wochenende (20.10.2023-22.10.2023) anlässlich verschiedener Veranstaltungen und Kundgebungen mit mehreren hundert Beamten in der Innenstadt im Einsatz. Ein besonderes Augenmerk lag hierbei auf den Versammlungen mit pro-palästinensischem Bezug. Unter dem Thema "Gegen die Unterdrückung der Palästinenser" nahmen über tausend Teilnehmer an einem Aufzug am Freitagnachmittag teil. Der rund einstündige Aufzug endete ohne Störungen gegen 18.45 Uhr am Kronprinzplatz. Über tausend Menschen versammelten sich am Samstagnachmittag ab 15.00 Uhr im Bereich des Stadtgartens und starteten ihren Aufzug mit dem Titel "Gegen den Krieg in Gaza" über die Friedrich- und Theodor-Heuss-Straße in Richtung des Kronprinzplatzes. Parallel hierzu demonstrierte eine zweistellige Personenanzahl im Bereich des Rotebühlplatzes zu dem Thema "Frauen Revolution Iran". Die Versammlungsteilnehmer kamen allen durch die Versammlungsbehörde erteilten Auflagen nach. Die ebenfalls parallel veranstaltete griechische Unabhängigkeitsparade sorgte für ein hohes Personenaufkommen im Innenstadtbereich und wurde durch Kräfte der Verkehrspolizei begleitet. Eine zirka zweistündige Mahnwache am Schlossplatz am Sonntagnachmittag ab 14.00 Uhr endete ebenfalls ohne besondere Vorkommnisse. Die Polizei Stuttgart blickt auf gelungene Einsätze am vergangenen Wochenende mit insgesamt störungsfreien Versammlungen und kooperativen Versammlungsteilnehmern zurück.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell