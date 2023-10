POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Süd/-West (ots) - Unbekannte sind zwischen Dienstag (17.10.2023) und Donnerstag (19.10.2023) in eine Zahnarztpraxis an der Schwabstraße eingebrochen, bei einer Physiotherapiepraxis im selben Gebäude und bei einer Zahnarztpraxis am Marienplatz blieb es beim Versuch. An der Schwabstraße schlugen die Täter in der Nacht zum Donnerstag gegen 01.45 Uhr die gläserne Eingangstür zur Praxis ein, machten jedoch ...

mehr