Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche im Arztpraxen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-West (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag (17.10.2023) und Donnerstag (19.10.2023) in eine Zahnarztpraxis an der Schwabstraße eingebrochen, bei einer Physiotherapiepraxis im selben Gebäude und bei einer Zahnarztpraxis am Marienplatz blieb es beim Versuch. An der Schwabstraße schlugen die Täter in der Nacht zum Donnerstag gegen 01.45 Uhr die gläserne Eingangstür zur Praxis ein, machten jedoch keine Beute. Im dritten Obergeschoss des Gebäudes versuchten sie, die ebenfalls gläserne Tür der Praxis zu öffnen. Sie scheiterten und flüchteten ohne Beute. Am Marienplatz versuchten die Täter zwischen Dienstagabend, 19.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.45 Uhr, die Tür zur Praxis aufzuhebeln, scheiterten jedoch bei dem Versuch, ins Gebäude zu gelangen. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell