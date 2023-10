POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch (18.10.2023) in ein Elektronikgeschäft an der Marienstraße eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 19.10 Uhr und 07.00 Uhr die Eingangstür des Gebäudes auf Seite der Straße Kleine Königstraße auf. Im Treppenhaus brachen sie die Zugangstür zum Laden im ersten Obergeschoss auf, öffneten ...

mehr