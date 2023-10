POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch/-Möhringen (ots) - Unbekannte Täter haben am in der Nacht zum Mittwoch (18.10.2023) mehrere Autos in Degerloch und Sonnenberg aufgebrochen. Zwischen 23.30 Uhr und 07.25 Uhr schlugen die Diebe an vier Autos, welche in der Heinestraße, der Kießstraße und der Meistersingerstraße geparkt waren, jeweils die hintere rechte Fensterscheibe ein und entwendeten Gegenstände. Sie erbeuteten Diebesgut im ...

mehr