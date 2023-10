Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Raubüberfall - weitere Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend (19.10.2023) versucht, an der Kriegerstaffel einen 20-Jährigen auszurauben. Der Tatverdächtige trat gegen 20.15 Uhr an das Opfer heran, das gerade im Gespräch mit Bekannten war. Er bedrohte den 20-Jährigen mit einer Pistole und forderte ihn dazu auf, sein Mobiltelefon herauszugeben. Als der 20-Jährige dies verweigerte, ergriff der Unbekannte die Flucht in Richtung Heilbronner Straße. Mehrere Zeugen beobachteten die Tat. Der Tatverdächtige trug eine weiße Winterjacke mit Kapuze und hatte sein Gesicht maskiert. Zudem hatte er eine blaue Jeanshose an und sprach mutmaßlich mit verstellter Stimme. Weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

