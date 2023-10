Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (17.10.2023) einen 18 Jahre alten Heranwachsenden festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Beamte beobachteten gegen 16.35 Uhr in der Klett-Passage, wie der Tatverdächtige mutmaßlich Rauschgift an einen Unbekannten verkaufte. Bei der anschließenden Kontrolle des Tatverdächtigen fanden die Beamten eine Zigarettenschachtel mit mehreren Brocken Haschisch, die dem 18-Jährigen zugeordnet werden. Außerdem beschlagnahmten sie bei ihm 75 Euro mutmaßliches Dealergeld. Der unbekannte mutmaßliche Erwerber des Rauschgifts flüchtete mit einem E-Scooter. Der Tatverdächtige mit marokkanischer Staatsangehörigkeit wurde im Laufe des Mittwochs (18.10.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell