Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frauen sexuell belästigt - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost, -Untertürkheim (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (17.10.2023) einen 53-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der mehrere Frauen im Bereich Neckarstraße und Augsburger Straße sexuell belästigt haben soll. Eine 29-jährige Mitarbeiterin eines Supermarktes an der Neckarstraße alarmierte gegen 13.30 Uhr die Polizei, nachdem ein Mann eine Kundin gegen ihren Willen am Gesäß berührt hatte. Dieser verließ anschließend den Markt und ging zur nahegelegenen Stadtbahnhaltestelle Metzstraße. Hier küsste er am Bahnsteig eine Frau ungewollt auf den Hals und flüchtete, trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung, zunächst unerkannt in Richtung Villastraße. Gegen 14.30 Uhr meldete eine 45-jährige Frau, dass ein Mann sie an der Haltestelle Eszet am Gesäß berührt hatte. Als sie ihn darauf ansprach, wollte er wieder flüchten woraufhin ihn ein Zeuge festhielt. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann entkleidet und an seinem entblößten Geschlechtsteil manipuliert. Ob es sich bei dem Festgenommenen auch um den Täter aus der Neckarstraße handelt, ist Gegenstand der Ermittlung. Der 53-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Zeugen und weitere Geschädigte, insbesondere die beiden bislang unbekannten Frauen im Bereich der Neckarstraße, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell