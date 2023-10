Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Israelische Flagge heruntergerissen und beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag (17.10.2023) an der Heilbronner Straße eine israelische Flagge heruntergerissen und beschädigt. Die Täter rissen die fünf Mal ein Meter große Flagge zwischen 17.00 Uhr und 05.30 Uhr von einem Fahnenmast und warfen sie in ein wenige Meter entferntes Gebüsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell