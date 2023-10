POL-S: Ohne Führerschein und Versicherungsschutz unterwegs

Stuttgart-Ost/-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte haben am Montag (16.10.2023) ein Pedelec am Schwanenplatz und zwei Pedelecs auf einem Campingplatz an der Mercedesstraße gestohlen. Ein 63-jähriger Mann stellte sein blaues Pedelec der Marke Husquarna Gran Tourer GT 5 gegen 09.00 Uhr am Schwanenplatz vor dem Mineralbad Berg ab und sicherte es mit einem Fahrradschloss. Als er gegen 10.45 Uhr zurückkam, war das Pedelec im ...

mehr