POL-S: In Shisha Bar eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Untertürkheim (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Freitag (13.10.2023) in ein Bürogebäude an der Hafenbahnstraße eingebrochen. Die Täter gelangten zwischen 17.10 Uhr und 06.20 Uhr über ein Fenster in das Gebäude. Dort brachen sie einen Schrank auf und stahlen Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 ...

mehr