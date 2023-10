Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bundeswehrsoldat angegriffen und verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag (15.10.2023) einen Angehörigen der Bundeswehr angegriffen und leicht verletzt. Der 22 Jahre alte Soldat befand sich gegen 12.30 Uhr zu Fuß im Witikoweg. Auf Höhe der Adalbert-Stifter-Straße kam ihm der Unbekannte entgegen und sprach ihn einer fremden Sprache an. Unvermittelt sprühte der Täter ihm eine unbekannte Substanz ins Gesicht, holte ein Feuerzeug hervor und verursachte so einen Flammenstoß, den er auf den uniformierten Soldaten richtete. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Er wird als zirka 22 Jahre alt und 180 Zentimeter groß beschrieben. Der Flüchtige hat ein rundliches Gesicht und war mit einer schwarzen Jogginghose, weißen Turnschuhen und einem dunkelgrauen Kapuzenpullover bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Bauchtasche. Der 22-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 7 Ludwigsburger Straße unter der Telefonnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzen.

