Polizei Köln

POL-K: 230712-4-K Handwerkerfahrzeug aufgebrochen - Drei Festnahmen

Köln (ots)

Zivilpolizisten haben in der Nacht zu Mittwoch (12. Juli) drei mutmaßliche Diebe (22, 23, 33) im Kölner Stadtteil Bocklemünd auf frischer Tat festgenommen. Einsatzkräfte stellten das Fluchtfahrzeug und darin aufgefundene Werkzeuge sicher.

Den Männern wird vorgeworfen, kurz nach Mitternacht in der Engelkenstraße ein Handwerkerfahrzeug aufgebrochen und daraus Werkzeug entwendet zu haben. Anschließend flüchteten sie in einem Volvo. Trotz Anhaltesignale eines zur Verstärkung hinzugerufenen Streifenwagens setzten die Tatverdächtigen ihre Fahrt in Richtung Martersteigstraße fort. Dort stoppten sie und flüchteten zu Fuß in Richtung Compesstraße. In den angrenzenden Gärten nahmen die Beamten die Flüchtigen wenig später fest. Der 23-Jährige leistete bei der Festnahme Widerstand und verletzte sich dabei leicht. (ls/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell