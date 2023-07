Polizei Köln

POL-K: 230712-3-K Polizisten stellen mehrere junge Männer nach Angriff in der Innenstadt - Zeugensuche

Köln (ots)

Einsatzkräfte haben in der Nacht zu Mittwoch (12. Juli) vier junge Männer (17, 18, 18, 18) in der Kölner Innenstadt nach einem Angriff auf einen bislang unbekannten Mann noch in Tatortnähe gestellt. Ein Autofahrer (24) hatte gegen 1.45 Uhr beobachtet wie die Tatverdächtigen vor einer Bankfiliale an der Hahnenstraße auf den Unbekannten eingeschlagen und getreten haben sollen. Als die Männer von dem auf dem Boden liegenden Geschädigten abließen, soll dieser humpelnd in Richtung Pfeilstraße weggegangen sein. Polizisten stellten die vier Tatverdächtigen nach kurzer Flucht auf der Aachener Straße in Höhe des Hohenzollernrings.

Laut Zeugen soll der mutmaßlich obdachlose Geschädigte helle Haare haben und etwa 20-35 Jahre alt sein. Zur Tatzeit soll er ein weißes Unterhemd und zerrissene schwarze Oberbekleidung getragen haben. Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Hinweise zu dem Unbekannten und dem Tatgeschehen nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 51 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell