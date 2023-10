Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Montag (16.10.2023) ein Pedelec am Schwanenplatz und zwei Pedelecs auf einem Campingplatz an der Mercedesstraße gestohlen. Ein 63-jähriger Mann stellte sein blaues Pedelec der Marke Husquarna Gran Tourer GT 5 gegen 09.00 Uhr am Schwanenplatz vor dem Mineralbad Berg ab und sicherte es mit einem Fahrradschloss. Als er gegen 10.45 Uhr zurückkam, war das Pedelec im Wert von über 3.000 Euro weg. Auf dem Campingplatz stahlen die Diebe ein schwarzes und ein weißes Pedelec der Marke NCM im Wert von rund 3.500 Euro. Die Fahrräder standen zwischen 19.00 Uhr und 20.30 Uhr vor einem Wohnmobil und waren mit einem Kettenschloss gesichert. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

