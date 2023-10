POL Schwaben Nord: Unfallflucht

Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum vom Donnerstag (05.10.2023), 23.00 Uhr bis Freitag (06.10.2023), 08.00 Uhr, drang ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Restaurant in der Brixener Straße ein und entwendeten Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages. Der Sachschaden wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 ...

