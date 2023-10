Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: E-Scooter gestohlen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (15.10.2023) einen 24 Jahre alten Mann Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen E-Scooter gestohlen zu haben. Die Beamten kontrollierten den Tatverdächtigen gegen 14.00 Uhr an der Katharinenstraße Ecke Pfarrstraße und stellten dabei fest, dass der E-Scooter im Wert von rund 900 Euro am Samstagnachmittag aus einem umzäunten Gelände an der Wellenstraße gestohlen wurde. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 24-Jährige unter Drogeneinfluss steht. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben. Der Tatverdächtige, dessen Staatsangehörigkeit ungeklärt ist, soll auch für einen Diebstahl von Bargeld aus einem in einer Tiefgarage am Schillerplatz abgestellten Fahrzeug in der Nacht vom 29./30.06.2023 verantwortlich gewesen sein. Er wurde dem Haftrichter am Montag vorgeführt, welcher einen Haftbefehl erlies und in Vollzug setzte.

