Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebin festgenommen - Zeugin gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (17.10.2023) eine 31 Jahre alte Frau festgenommen, die im Verdacht steht, gemeinsam mit einer bislang unbekannten Komplizin Waren aus einem Lebensmittelgeschäft an der Gaisburgstraße gestohlen zu haben. Die Tatverdächtige soll sich gegen 08.45 Uhr im Geschäft aufgehalten haben und gemeinsam mit ihrer mutmaßlichen Komplizin Waren in Taschen gesteckt und den Laden anschließend ohne zu bezahlen verlassen haben. Eine 48-jährige Mitarbeiterin wurde auf die Tatverdächtige aufgrund eines bestehenden Hausverbots aufmerksam und sprach die beiden Frauen nach Verlassen des Ladenbereichs an. Die Tatverdächtige soll daraufhin ihre Tasche mit mutmaßlichem Diebesgut fallen gelassen und sich gegen das Festhalten gewehrt haben, woraufhin die 48-Jährige zu Boden stürzte und die unbekannte Komplizin mit dem Stehlgut flüchten konnte. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die 31-Jährige schließlich fest. Ermittlungen ergaben außerdem, dass die Festgenommene als Tatverdächtige eines Raubes vom vergangenen Sonntag im Betracht kommt. (Siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 16.10.2023 https://t1p.de/pek4z ) Die 31-jährige griechische Staatsangehörige wird im Laufe des Mittwochs (19.10.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

