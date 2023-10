Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (17.10.2023) in der Innenstadt einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Spezialkräfte nahmen ihn gegen 15.00 Uhr in der Innenstadt fest und durchsuchten seine Wohnung. Dort fanden sie unter anderem eine Kleinmenge Marihuana und Haschisch sowie Utensilien, die auf einen Rauschgifthandel schließen lassen. Die beschlagnahmten Beweismittel müssen nun ausgewertet werden. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, mit Marihuana im zweistelligen Kilogrammbereich sowie Kokain gehandelt zu haben. Zudem konnte im Rahmen seiner Festnahme eine Schusswaffe sichergestellt werden. Der Tatverdächtige ist einer der im Großraum Stuttgart wegen Gewalttaten auffällig gewordenen rivalisierenden Gruppen zuzurechnen. Der 30-jährige türkische Staatsangehörige wurde am Mittwoch (18.10.2023) einem Haftrichter vorgeführt, der den bereits zuvor auf Antrag der Staatsanwaltschaft erlassenen Haftbefehl in Vollzug setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell