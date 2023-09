Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Unfallflucht auf Parkplatz

Maikammer (ots)

Am frühen Abend parkte gestern (07.09., 18:30h - 19:00h) eine PKW Fahrerin ihr Auto auf dem Parkplatz bei der Kalmithöhenstraße und ging mit ihrem Hund spazieren. Als sie zurückkehrte stellte sie Beschädigungen an ihrer hinteren Beifahrertür und am Kotflügel fest. Bei Hinweisen über einen möglichen Unfallhergang wenden sie sich bitte an die Polizei Edenkoben unter Tel. 06323 9550

