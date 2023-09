POL-PDLD: Edenkoben - PKW gegen Radfahrer

Bad Bergzabern (ots) - Am Donnerstag, 07.09.23, zwischen 17:00 und 18:00 Uhr, wurde in der Schlittstraße vor einer Gaststätte, an einem geparkten weißen Pkw Hyundai i10, eine Scheibe an der Hintertür beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343/93340 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: ...

