Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gaststätten eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost/-Mühlhausen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Montag (17.07.2023) in zwei Gaststätten an der Hackstraße und am Flamingoweg eingebrochen und haben Bargeld sowie Mobiltelefone erbeutet. Die Täter hebelten zwischen 21.00 Uhr und 07.00 Uhr das Fenster der Gaststätte an der Hackstraße auf und gelangten so in das Gebäude. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und erbeuteten zirka 200 Euro Bargeld aus der Kasse. Am Flamingoweg gelangten die Täter zwischen 23.30 Uhr und 16.45 Uhr ebenfalls über ein Fenster in die Gaststätte. Aus dem Gastraum stahlen sie zirka 300 Euro Bargeld aus einem Geldbeutel sowie zwei Mobiltelefone. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell