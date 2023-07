Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Gefahrenbremsung Seniorin schwer verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einer Gefahrenbremsung der Stadtbahn U13 sind am Montag (17.07.2023) in der Waiblinger Straße zwei Fahrgäste gestürzt und verletzt worden. Die U13, die gegen 11.15 Uhr in Richtung Hedelfingen unterwegs war, musste eine Gefahrenbremsung durchführen, nachdem ein weißer Klein-Lkw, der auf der Waiblinger Straße in Richtung Augsburger Straße unterwegs war, auf Höhe der Hausnummer 14 verbotswidrig über die Gleise wendete. Anschließend fuhr das unbekannte Fahrzeug entweder in Richtung Wilhelmsplatz oder Daimlerplatz weiter. In der Bahn stürzte aufgrund der Bremsung eine 74 Jahre alte Frau und fiel auf einen 51 Jahre alten Mann. Die 74-jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der 51-Jährige wurde leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189904100 an die Verkehrspolizei zu wenden.

