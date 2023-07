POL-F: 230712 - 0826 Frankfurt - Nieder-Eschbach: Polizei bittet um Mithilfe - 11-Jähriger vermisst

Frankfurt (ots) - (hol) Gestern schlugen Trickbetrüger gleich zweimal in Frankfurt zu. Sie erbeuteten dabei jeweils mehrere zehntausend Euro. Im ersten Fall rief ein vermeintlicher Polizist bei einem Ehepaar in Sachsenhausen an und gab vor, dass ein Überfall auf das Bankschließfach der Eheleute geplant sei und sie deshalb den Inhalt zur Sicherheit an die Polizei ...

