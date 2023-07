Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Goldkettenraub misslungen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (17.07.2023) versucht, einem 31 Jahre alten Mann am Königsbau die Goldkette vom Hals zu reißen. Der 31-Jährige hielt sich gegen 20.15 Uhr unter den Arkaden auf, als drei Männer und eine Frau auf ihn zukamen und ihn ansprachen. Kurz darauf legte einer der Männer den Arm um die Schulter des 31-Jährigen, während ein anderer versuchte, ihm die Goldkette im Wert von mehreren Hundert Euro vom Hals zu reißen. Da der 31-Jährige die Kette festhielt, gelang es den Tätern nicht, sie zu rauben. Sie flüchteten in verschiedene Richtungen. Einer der Täter ist etwa 175 bis 185 Zentimeter groß und trug eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes T-Shirt sowie eine rote Mütze. Die Frau ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß, trug ein weißes T-Shirt und eine beige lange Cargohose. Sie hatte eine große Tätowierung am linken Unterarm. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

