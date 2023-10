Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub durch Motorrollerfahrerin

Stuttgart Bad-Cannstatt (ots)

Eine 14-jährige Passantin ist am Freitag (20.10.2023) Nachmittag, gegen 15.30 Uhr, in Bad-Cannstatt von einer Motorrollerfahrerin attackiert und beraubt worden. Die 14-Jährige war mit ihrer 17-jährigen Begleiterin auf einem Fußweg nahe der Terrotstraße unterwegs. Eine ca. 40-jährige Fahrerin eines gelben Motorrollers fuhr ihnen auf dem Weg entgegen und parkte den Roller in wenigen Metern Entfernung. In der Folge stieg die Lenkerin ab und ging den beiden Passantinnen entgegen. Im Vorübergehen zog sie ihren Motorradhelm ab und schlug diesen der 14-Jährigen unvermittelt gegen den Hinterkopf, worauf diese zu Boden ging. Hierbei fiel die Umhängetasche der 14-Jährigen zu Boden und ein Tierabwehrspray fiel heraus. Die 17-jährige Begleiterin nahm das Tierabwehrspray an sich und sprühte in Richtung der Angreiferin. Diese nahm noch die auf dem Boden liegende Tasche an sich und rannte zu ihrem Motorroller, mit welchem sie mutmaßlich auch wegfuhr. Die beiden Überfallenen hatten sich bereits in die entgegengesetzte Richtung geflüchtet und die Motorrollerfahrerin nicht mehr im Blick. Die Täterin fuhr einen gelben Motorroller und trug einen grün-schwarz-weissen Motorradhelm, sie war ca. 40 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlank, hatte zum Zopf gebundene blonde Haare und trug unter dem Helm eine pinkfarbene Mütze mit roten Herzen sowie eine rote Regenjacke und eine helle Hose. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

