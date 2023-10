Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Räuber vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (21.10.2023) einen 36-jährigen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen 24-jährigen Rollstuhlfahrer in der Klettpassage beraubt zu haben. Als der 24-Jährige in der Theaterpassage eine öffentliche Toilette aufsuchte, gab er seine Bauchtasche einem 53-jährigen Begleiter. Der 36-jährige Tatverdächtige lenkte den 53-Jährigen ab, entwendete die Bauchtasche und entfernte sich. Nachdem der Diebstahl bemerkte worden war, konnte der Geschädigte mit seinem Begleiter den 36-Jährigen gegen 12.30 Uhr in der Klettpassage antreffen, wobei sie die entwendete Bauchtasche in dessen Sporttasche auffanden. Da bereits Gegenstände aus der Bauchtasche fehlten, wollten sie die Polizei rufen, was der Tatverdächtige jedoch verhinderte, indem er dem Begleiter Schläge androhte. Schließlich wurden Mitarbeiter des SSB-Sicherheitsdienstes hinzugezogen, die dann die Polizei informierten. Bei der Durchsuchung des Tatverdächtigen konnten die Gegenstände des Bestohlenen sowie weiteres vermutliches Diebesgut aufgefunden werden. Der 36-jährige indische Staatsangehörige, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.

