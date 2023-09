POL-GM: Zwei Autoscheiben in Bernberg eingeschlagen

Lindlar (ots) - In Lindlar-Linde ist es am heutigen Vormittag (22. September) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 66-jähriger Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Gegen 11:20 Uhr fuhr der 66-jährige Duisburger mit seinem Motorrad auf der L284 aus Richtung Linde kommend in Richtung Hommerich. Ihm entgegen, in einem weißen Ford Transit, kam ein 26-jähriger Kürtener. Dieser ...

mehr