Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Schwerer Unfall in Linde

Lindlar (ots)

In Lindlar-Linde ist es am heutigen Vormittag (22. September) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 66-jähriger Motorradfahrer erlitt schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Gegen 11:20 Uhr fuhr der 66-jährige Duisburger mit seinem Motorrad auf der L284 aus Richtung Linde kommend in Richtung Hommerich. Ihm entgegen, in einem weißen Ford Transit, kam ein 26-jähriger Kürtener. Dieser beabsichtigte nach links in Richtung Schlürscheid abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitt der 66-Jährige schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Transitfahrer zog sich leichte Verletzungen. Auch er musste im Krankenhaus weiterbehandelt werden; ein Rettungswagen brachte ihn dorthin.

An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die L284 musste im Bereich der Unfallstelle für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Die Unfallaufnahme dauert derzeit noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell