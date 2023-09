Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Geld aus Kassette von Hofladen gestohlen

Lindlar (ots)

Diebe haben zwischen 19 Uhr am Mittwoch (20. September) und 6.30 Uhr am Donnerstag die Geldkassette eines Hofladens in der Straße Oberlichtinghagen in Lindlar-Frielingsdorf geplündert. Da die Geldkassette festgeschraubt war, hebelten die Unbekannten die Kassette auf und flüchteten mit dem Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

