Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tankstelleneinbruch - Diebe stehlen Tabakwaren und Tresor

Engelskirchen (ots)

In der Nacht zu Freitag (22. September) sind Unbekannte in eine Tankstelle an der L306 in Engelskirchen-Blumenau eingebrochen. Die Täter hatten es auf Tabakwaren und Bargeld abgesehen. Gegen 2:30 Uhr nachts öffneten sie gewaltsam die Schiebetür zum Verkaufsraum der Tankstelle. Aus dem Tabakregal ließen sie eine noch unbestimmte Anzahl Zigaretten mitgehen. Außerdem nahmen sie aus dem Büro einen Tresor mit. Zeugen berichteten der Polizei von einem weißen Ford, der zur Tatzeit auf dem Tankstellengelände gesehen wurde und sich gegen 2:40 Uhr in Richtung Madonna entfernte. Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen, Kennzeichen oder Personen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

