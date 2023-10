Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sauna in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Sonntagabend (22.10.2023) in einer Sauna an der Solitudestraße ein Feuer ausgebrochen. Zeugen entdeckten den Brand kurz nach 18.30 Uhr und wählten den Notruf. Als die Rettungskräfte eintrafen, hatten die Flammen bereits auf ein Gewächshaus übergegriffen. Zeugen sahen bei Brandausbruch drei Personen in der Nähe, ob sie mit dem Brand in Verbindung stehen, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Alle drei sollen 16 bis 17 Jahre alt sein. Einer hatte dunkle Haare, die an den Seiten abrasiert und oben zu einem Zopf gebunden waren. Er trug dunkle Kleidung und war etwa 180 Zentimeter groß. Der Zweite hatte helle Haare, helle Klamotten und war rund 170 Zentimeter groß. Der Dritte hatte kurze braune Haare und trug eine Jeanshose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

